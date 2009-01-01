Агрессия и провокация. В Британии назвали цели учений "Запад-2017"

Йенс Столтенберг призвал Россию к полной открытости в информировании об учениях.

Военные РФ и Баларуси Цензор.нет

Масштабные совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" проводятся с целью спровоцировать НАТО и испытать обороноспособность блока.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, сообщает Радио "Свобода".

"Россия испытывает нас при каждой возможности, Перед нами стоит все более агрессивная Россия, и мы должны справиться с этим. При этом Альянс должен быть сильным", — сказал он.

Его мнение разделяет и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который призвал Россию к полной открытости в информировании об учениях.

"Мы уже видели, что России использует большие военные учения как прикрытие для агрессивных военных действий против своих соседей или как предшественника таких действий. Так случилось с Грузией 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию, так случилось и с Крымом 2014 года, когда она незаконно аннексировала Крым", — отметил Столтенберг.

Напомним, учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч - на белорусской территории. Около 3000 из них - из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники. Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске. Во многих странах прошли митинги протеста против учений.