Активистку штаба Навального обвинили в раздаче "листовок против выборов Путина": фото

Задержанная показала рапорт с формулировкой представителей правоохранительных органов.

Анастасия Воронина заплатит штраф на раздачу листовок "против выборов В.В.Путина" Фото: Facebook/Анастасия Воронина

В Хабаровске активистку штаба российского оппозиционера Алексея Навального полиция задержала за распространение листовок.

В Facebook задержанная Анастасия Воронина опубликовала рапорт, составленный начальником отделения полиции Харабовска, подполковником полиции А.Г.Дорошенко.

"… инициативная группа граждан раздавала листовки против выборов В.В.Путина", - сказано в документе.

По словам Ворониной, за данное правонарушение ей грозит штраф до 1500 рублей, а на место задержания выезжало две патрульных машины. Она утверждает, что заведенное против нее дело состоит из 50 страниц. Однако самым важным своим достижением она считает именно оговорку полиции о "выборах В.В.Путина".

"Так они согласны, что это перевыборы? ... Мне кажется, что даже ради этой бумажульки это все было не зря!", - написала активистка штаба Навального.

Фото: Facebook/Анастасия Воронина

Фото: Facebook/Анастасия Воронина

Напомним, выборы президента Российской Федерации состояться 18 марта.

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