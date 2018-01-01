Активистку штаба Навального обвинили в раздаче "листовок против выборов Путина": фото

Задержанная показала рапорт с формулировкой представителей правоохранительных органов.
В Facebook задержанная Анастасия Воронина опубликовала рапорт, составленный начальником отделения полиции Харабовска, подполковником полиции А.Г.Дорошенко.
"… инициативная группа граждан раздавала листовки против выборов В.В.Путина", - сказано в документе.
По словам Ворониной, за данное правонарушение ей грозит штраф до 1500 рублей, а на место задержания выезжало две патрульных машины. Она утверждает, что заведенное против нее дело состоит из 50 страниц. Однако самым важным своим достижением она считает именно оговорку полиции о "выборах В.В.Путина".
"Так они согласны, что это перевыборы? ... Мне кажется, что даже ради этой бумажульки это все было не зря!", - написала активистка штаба Навального.
Напомним, выборы президента Российской Федерации состояться 18 марта.
Как ранее сообщалось, президент России в рамках фильма Андрея Кондрашова "Путин" раскрыл подробности своих будней во времена службы в разведке.