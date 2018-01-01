Американский эксперт рассказал, какой российский истребитель является лучшим

Экспертное мнение было опубликовано в авторитетном западном издании National Interest.

истребитель Су-27 Reuters

Российский военный самолет модели Су-27 и различные модификации на его базе − лучшие истребители четвертого поколения.

К такому выводу пришел военный эксперт авторитетного американского издания National Interest Себастьян Роблин. По его мнению, Су-27 уже несколько десятилетий является одним из самых надежных боевых истребителей и много раз показывал себя на испытаниях лучше своих американских конкурентов.

Кроме того, по информации Роблин, ВВС США в ближайшем будущем продолжат разработку малозаметных самолетов, а Россия – высокоманевренных.

Причем, как считает эксперт, в пользу Су-27 говорит тот факт, что он является одним из самых популярных среди армий мира, и, кроме РФ, состоит на вооружении Китая и Индии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский истребитель перехватил самолет-разведчик США.

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