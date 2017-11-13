Более двадцати стран Евросоюза подписали новый пакт о военном сотрудничестве

Ряд стран-членов ЕС будут теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны.

Министры 23 государств- членов Евросоюза подписали совместное письмо, в котором сообщают о своем намерении присоединиться к программе "Постоянное структурное сотрудничество" (PESCO).

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, сообщает Европейская правда.

"Возможность постоянного структурного сотрудничества в сфере обороны и оборонной политики была введена Лиссабонским договором. Это предполагает возможность того, что ряд стран-членов ЕС будут теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны", — говорится в сообщении.

PESCO позволит странам-членам, которые желают и способны совместно развивать обороноспособность, инвестировать в совместные проекты или усиливать оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил.

Документ направлен в адрес Совета ЕС и главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Документ подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Другие государства-члены могут присоединиться к программе позже.

Совет ЕС теперь должен утвердить создание PESCO квалифицированным большинством. Это может произойти на очередном заседании Совета по вопросам иностранных дел 11 декабря.

Предложения для PESCO включают работу по созданию Европейского медицинского командования и сети логистических центров в Европе, создание Европейского центра по реагированию на кризисные ситуации и совместное обучение офицеров.

Одна из главных задач проекта — сократить количество систем оружия и предотвратить дублирование, чтобы сэкономить деньги и улучшить совместные операции.

Ранее командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал создать на Западе "военный шенген".