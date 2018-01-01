Болгария договорилась с РФ о ремонте МИГ-29. Жалоба Украины отклонена

В Минобороны страны убеждены, что качественный ремонт способна выполнить только Россия.

Болгария выбрала российскую компанию для ремонта Миг-29 Фото: Википедия

Российская авиастроительная корпорация "МиГ" будет осуществлять ремонт 15 советских истребителей МиГ-29 для Болгарии.

Об этом свидетельствуют документы Министерства обороны Болгарии, сообщает Reuters.

В ведомстве заявили, что результативный ремонт МиГ-29 способен выполнить только российский подрядчик, поскольку имеет лицензию и производит оригинальные запчасти.

Напомним, ранее Болгария приостановила действие соглашения с российской корпорацией "МиГ" на общую сумму 49,7 миллиона долларов из-за жалобы украинской компании "Укринмаш". Тогда Украина обвинила Россию в нечестной конкуренции. В Болгарии это решение назвали саботажем и отметили, что украинское госпредприятие не имеет ни лицензии, ни возможностей производить ремонт МиГ-29.

Болгарская антимонопольная комиссия впоследствии отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны страны утвердила предложение россиян.