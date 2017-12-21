Минобороны Болгарии обвинило Украину в срыве сделки с Россией по МиГам

Украинский государственный концерт "Укроборонпром" подал жалобу в болгарскую Комиссию по защите конкуренции на четырехлетний контракт Болгарии с Россией по ремонту 15 истребителей МиГ-29.

Болгарское министерство обороны заключило прямой договор стоимостью 50 млн долларов с акционерным обществом "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" как производителем самолетов, говорится на сайте ведомства.

В Минобороны добавили, что выбрали процедуру прямых переговоров с РСК, поскольку российская компания является "единственной имеющей соответствующую лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможности для осуществления ремонта и продления срока эксплуатации истребителей МиГ-29".

Украинский госконцерн посчитал это нарушением и подал жалобу, теперь сделка будет отложена на три-четыре месяца, а деньги возвратятся в болгарский бюджет.

Министр обороны страны Красимир Каракачанов заявил, что блокирование сделки по ремонту МиГ-29 "парализует" болгарскую военную авиацию.

Несмотря на пробелы в жалобе, комиссия должна будет рассмотреть ее, что не исключает возможности обжалования решения о восстановлении в России в Высшем административном суде.

"У компании "Укроборонпром" нет лицензии на такой ремонт, и что она делает, это попытка саботировать решение министерства провести переговоры напрямую с РКС-МиГ", - отметил Каракачанов. Он дал понять, что в жалобе есть ошибки, которые должны быть исправлены к пятнице. Комитет может вынести решение 28 декабря как можно скорее, но решение может быть обжаловано.

Напомним, в начале ноября Кабинет министров приостановил действие соглашения Украины с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники, которое было подписано между нашим правительством и страной 8 февраля 1995 года.