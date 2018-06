Британская The Times оконфузилась с "российским" Крымом

"УП"

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.



В иллюстрированном материале о российских стадионах, принимающих ЧМ-2018 по футболу, Крым изображен на карте как часть России.

Посольство Украины потребовало исправить ошибку в соответствии с официальной позицией Киева. Комментариев самой газеты на момент написания заметки не последовало.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL