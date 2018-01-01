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Британская The Times оконфузилась с "российским" Крымом

Сегодня, 12:50

Посольство Украины потребовало исправить ошибку.

Путин Рисунок Крым
"УП"
Украинских дипломатов возмутила публикация на страницах британской газеты The Times.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

В иллюстрированном материале о российских стадионах, принимающих ЧМ-2018 по футболу, Крым изображен на карте как часть России.

Посольство Украины потребовало исправить ошибку в соответствии с официальной позицией Киева. Комментариев самой газеты на момент написания заметки не последовало. 

В мае на календарях к Чемпионату мира по футболу 2018 года, отпечатанных в Тернополе, полуостров Крым был изображен как часть Российской Федерации. Казус заметили только после того, как более 300 тысяч изготовленных календарей ушли в розничную продажу через почтовые отделения.

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Теги:  
Крым, Украина
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