Британская The Times оконфузилась с "российским" Крымом

Украинских дипломатов возмутила публикация на страницах британской газеты The Times.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.



В иллюстрированном материале о российских стадионах, принимающих ЧМ-2018 по футболу, Крым изображен на карте как часть России.

Посольство Украины потребовало исправить ошибку в соответствии с официальной позицией Киева. Комментариев самой газеты на момент написания заметки не последовало.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 червня 2018 р.

В мае на календарях к Чемпионату мира по футболу 2018 года, отпечатанных в Тернополе, полуостров Крым был изображен как часть Российской Федерации. Казус заметили только после того, как более 300 тысяч изготовленных календарей ушли в розничную продажу через почтовые отделения.