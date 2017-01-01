"Будет иметь далеко идущие последствия". Польские политики - о подписании Дудой "антибандеровского" закона

Политический лагерь в Польше раскололся после отправки правок в закон об Институте национальной памяти на рассмотрение конституционного суда.

Президент Польши Анджей Дуда направил утвержденный Сеймом закон на рассмотрение Конституционного суда Reuters

Президент Польши Анджей Дудапринятые парламентом страны изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП). После подписания глава государства передаст документ в конституционный суд.

Документ вызвал острую реакцию в Украине, где получил неофициальное название "о запрете бандеровской идеологии", поскольку закон предусматривает уголовную ответственность за попытки возложить вину за преступления на поляков во время Второй мировой, а также за отрицание Волынской трагедии.

6 февраля Верховная Рада Украины ответила на польский "антибандеровский" закон текстом заявления, где говорится, что в Польше развертываются антиукраинские настроения и создание атмосферы давления и запугивания.

"Президент примет правильное решение для Польши"

Анджей Дера, министр Канцелярии президента

"Этот вопрос вызвал много дискуссий. Будучи президентом, я обязан принять решение о будущем этого закона. Это не новое предложение. Я говорил об этом положении год назад. Это вопрос для нас чрезвычайно важный и болезненный. Вспомним, что 6 миллионов наших граждан были убиты. Среди них 3 миллиона граждан еврейского происхождения. С самого начала Второй мировой войны Польша была оккупирована. Это был самый мрачный период в нашей истории. На наших территориях немецкие нацисты построили лагеря смерти. Поляки ни в коем случае система не принимала участие в Холокосте. Мы все знаем это очень хорошо"

Анджей Дуда, президент Польши

"Выступление президента было печальным и слабым. Потерянная возможность для ясного, мощного послания. К тому же, шокирует, что в ужасно затянутой речи он не упомянул о политической агрессии Израиля против Польши, продолжавшейся полторы недели"

Роберт Винницкий, депутат Сейма

"Дуда рассказывал 20 минут о том, что согласен с командой Права и Справедливости в то, что надо подписать закон. Направление его в конституционный суд свидетельствует о трусости. Он подписывает, но бежит от ответственности за закон об Институте национальной памяти"

Марчин Кирвинский, представитель оппозиционной силы "Гражданская платформа"

"Президент уступил национальным кругам и уступил ПиС. Перед лицом драматического дипломатического кризиса с стратегическими партнерами Польши я обратилась с призывом созвать Совет национальной безопасности"

Катажина Лубнауэр, представитель центристской партии "Новочесна"

"Какой еще Конституционный суд? В Польше, к сожалению, уже нет КС, который мог бы оценить положения закона в соответствии с Конституцией. Собственно, президент Дуда напомнил об этом миру"

Агнешка Помаска, депутат Сейма

"Президент Дуда подписывает ошибочную и глупую поправку к закону об ИНП. На алтаре партийных интересов и кормления демонов антисемитизма он создает имидж Польши. Из-за отсутствия политического мужества мы привыкли к оппортунизму. Жаль, что поддержка Качиньского покупается за большие деньги"

Барбара Новацка , лидер партии "Твое движение"

"У президента не было никаких сомнений в подписании закона, прислушиваясь к голосам израильской стороны, он передал его в Трибунал, чтобы развеять любые сомнения"

Беата Мазурек, заместитель спикера Сейма

"Мы считаем, что президент принял правильное решение. Хорошо, что спираль взаимной вражды перерезана"

Павел Кукиз, лидер польской правой партии "Кукиз"

"Решение президента, к сожалению, будет иметь очень далеко идущие последствия для нашего международного положения и вызовет кризис с зарубежными партнерами"

Адам Шлапка, депутат Сейма

"Я хотел бы поблагодарить президента Дуду за принятие закона. Направление его в Конституционный суд даст нам время для диалога с партнерами"

Патрик Яки, заместитель министра юстиции

"Решение президента - это плохое решение, оно является результатом давления со стороны "ПиС", а также давления со стороны националистов и антисемитов"

Славомир Нейман, глава фракции "Гражданская платформа"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

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