Порошенко не доволен польским законом о запрете "бандеровской идеологии"

Президент Украины Петр Порошенко выразил глубокую обеспокоенность решением польского парламента, который принял закон об Институте нацпамяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении абсолютно необъективны и категорически неприемлемы.

Мы прежде всего помним наши общие победы и против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду.

Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалога. Только вместе победим", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.

В свою очередь в МИД Украины прокомментировали нашумевший закон, подчеркнув, что история не должна трактоваться лишь с позиции одной стороны, а прошлое не стоит политизировать.

Кроме того, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что принятие польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии" только ухудшит отношения между странами.