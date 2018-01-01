Человеческий фактор. Обнародованы первые данные "черных ящиков" разбившегося в Подмосковье АН-148

Среди причин называют неисправность приборов, которую вовремя не выявили.

Место падения самолета Ан-148 в Московской области. Фото: EPA/UPG

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета обнародовали первую информацию о вероятных причинах катастрофы самолета Ан-148 , который потерпел крушение в Московской области России.

По мнению экспертов, воздушное судно двигалось быстрее, чем думали пилоты, при этом у него были покрыты льдом двигатели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первые результаты экспертизы "черных ящиков" показали, что, очевидно, пилоты видели на дисплее самолета скорость 465 – 470 километров в час, и этот показатель отличался от реального ускорения лайнера. Катастрофическая ситуация начала развиваться через 2 минуты и 30 секунд после взлета.

"Примерно через 50 секунд на высоте около 2 километров датчики снова начали показывать разницу в скорости. Стоит отметить, что она стремительно начинала расти. В этот момент пилоты отключили автопилот и решили сами справиться с внештатной ситуацией", - отметили в МАК.

Специалисты сделали вывод, что обогрев, который используют при неблагоприятных погодных условиях, был отключен, что послужило причиной искажения данных скорости самолета. Они предположили, что через 34 секунды один из датчиков начал показывать скорость 0 километров в час, а другой – 540-560 километров в час. Неожиданно и он начал сбрасывать скорость. Именно в этот момент самолет начал быстро снижаться. Лайнер достиг земли и врезался в нее на скорости 800 километров в час.

Сообщается, что пилоты нескольких самолетов Росавиации жаловались на проблемы с приборами еще за неделю до трагедии. В частности, за двое суток 4 и 5 февраля в аэропорту "Шереметьево" было зарегистрировано аж 7 подобных ситуаций. Однако решение проблемы началось только после крушения Ан-148.

Напомним, самолет Ан-148 в Подмосковье потерпел крушение 11 февраля, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В МИД Украины сообщили, что граждан страны на борту рухнувшего судна не было.