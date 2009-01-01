С утверждением, что Сталина следует считать государственным преступником полностью согласны только 8 процентов.

FlashNord

Менее половины граждан Российской Федерации считают репрессии в СССР политическим преступлением.

Соответствующие данные получены в ходе опроса, проведенного "Левада-центром", сообщает Цензор.НЕТ.

В процессе социологического исследования, проводившегося с 21 по 24 апреля, специалисты опросили (на дому у респондента методом личного интервью) 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России.

По итогам опроса выяснилось, что число считающих сталинские репрессии исторически оправданными за последние 5 лет выросло с 22 до 25 процентов. Количество граждан, полагающих, что эти события были политическим преступлением, которому нет оправдания, снизилось с 51 до 39 процентов.

Значительно возросло и число респондентов, которые уверены, что репрессиям подверглись те, кто был явно или скрыто настроен против Советской власти (с 11 до 19 процентов). Также уменьшилось число россиян, оценивающих жесткие меры, применявшиеся Сталиным и его окружением, как масштабные.

На вопрос: "Как вы думаете, сколько людей в СССР попало под репрессии в 1937-1938 годах?", в 1991 году по 21 проценту ответили "около миллиона" и "несколько миллионов" людей. Сейчас так думают соответственно 15 и 20 процентов. По сравнению с 2007 годом число россиян, считающих, что "нужно активно обсуждать то, что случилось в те годы и не забывать свою историю", уменьшилось с 42 до 38 процентов, а полагающих, что "лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое" увеличилось с 39 до 47 процентов.

С утверждением, что Сталина следует считать государственным преступником полностью согласны только 8 процентов. В 2009 году так ответили 12 процентов. Полностью не согласны с этим утверждением 13 процентов, что на 1 процент больше, чем 8 лет назад

Напомним, проводимые в России социологические исследования и опросы не показывают истинный рейтинг президента РФ Владимира Путина.