"Дальше будет хуже". Журналист объяснил, почему 2017-й может стать для России годом террора

Российские спецслужбы давно уже превратились в некий симбиоз "ордена меченосцев" и бандитского предприятия, пишет Портников.

Поисковые работы на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ Reuters

Об этом журналист Виталий Портников написал в материале на "Эспресо ТВ".

"Самолет буквально развалился в воздухе. Самолет летел в Сирию. Это то, что люди запомнят. Это причины того, почему они не поверят никакому другому выводу расследования, кроме вывода о террористическом акте. Это — не последняя катастрофа. Это —только одна из первых катастроф, которые связаны со злодейским уничтожением Алеппо. Дальше будет больше и хуже", — пишет он.

По его мнению, в Кремле не могли не учитывать риск всплеска терроризма в связи с сирийской кампанией, однако переоценили способности спецслужб РФ.

"Российские спецслужбы давно уже превратились в некий симбиоз "ордена меченосцев" и бандитского предприятия. Именно поэтому им не очень сложно бороться с инакомыслием в России. Они могут быть эффективны в коррумпированных странах на постсоветском пространстве, в том числе и в Украине. Но они практически неспособны к реальной оперативной работе — той, которой ежедневно занимаются спецслужбы США, Израиля или Великобритании для предотвращения террористической угрозы. Путин этого не понимает", — написал Портников.

Кроме того, он не исключает, что в РФ вполне могли недооценить масштаб реакции на разрушение Алеппо, в том числе, со стороны экстремистов.

"Уничтожение Алеппо — это переход "красной линии", когда ненависть становится иррациональной и ее носители перестают задумываться о последствиях своих действий. Такой эффект в уменьшенном виде уже был после варварских бомбардировок Грозного и "зачистки" Чечни. Сейчас — совершенно другая ситуация. Россия — многоконфессиональное государство. При этом огромная часть молодых мусульман в этой стране находится на самом настоящем социальном дне, что облегчает задачи для различных радикальных организаций. О личной инициативе я даже не упоминаю, ее не просчитает ни одна спецслужба", — отметил журналист.

"2017 год может оказаться для России началом террористической нестабильности. Страшным может оказаться пробуждение каждого дня. Последствия — непредсказуемыми", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте крушения российского Ту-154 обнаружены тела четырех погибших.