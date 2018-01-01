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Эксперт назвал три причины отказа Ким Чен Ына от переговоров с Южной Кореей

Сегодня, 19:25

Срывом переговоров северокорейский лидер хочет "выбить" из США больше уступок, уверен эксперт.

Мун Чжэ Ин, Ким Чен Ын
Историческая встреча лидеров двух Корей Reuters
Нежелание лидера КНДР Ким Чен Ына проводить запланированные встречи с руководством Южной Кореи и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обусловлены как минимум тремя причинами. Об этом в комментарии "Главреду" заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Первая причина – это совместные военные учения США и Южной Кореи в Желтом море.

Второй причиной, по мнению эксперта, является требование США о безусловном избавлении от ядерного оружия. "Ким Чен Ын знает, чем закончилась история с Каддафи… А также украинский кейс тщательно изучен Северной Кореей", - отметил Кулик.

В-третьих, Ким Чен Ын намеренно повышает ставки для того, чтобы "выбить" из США больше уступок.

"Угрожая сорвать встречу, северокорейский лидер, по сути, оказывает давление на США. Возможно, в итоге Ким Чен Ын добьется приостановки военных учений США и Южной Кореи в Желтом море на какое-то время, как уступки со стороны Америки. Но это будет серьезная уступка. О возможности выведения системы противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи, о чем сейчас говорят китайцы и корейцы, вообще молчу. Это пока что нечто из сферы желаний, а не реальных планов", - резюмировал эксперт.

Напомним, Северная Корея отменила переговоры на высоком уровне с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи. Ким Чен Ын назвал учения американских и южнокорейских военных "провокацией".

Встреча руководства Северной и Южной Кореи  должна была состояться в приграничном городке Пханмунджом на линии разграничения двух Корей. Именно здесь 27 апреля уже состоялся исторический саммит лидеров государств. Поэтому новость об отмене встречи Пхеньяном может стать предупреждением в целом об отмене нормализации в отношениях двух Корей.

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Теги:  
КНДР, Ким чен Ын, США, переговоры, Корея
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