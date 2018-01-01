Эксперт назвал три причины отказа Ким Чен Ына от переговоров с Южной Кореей

Срывом переговоров северокорейский лидер хочет "выбить" из США больше уступок, уверен эксперт.

Историческая встреча лидеров двух Корей Reuters

Нежелание лидера КНДР Ким Чен Ына проводить запланированные встречи с руководством Южной Кореи и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обусловлены как минимум тремя причинами. Об этом в комментарии "Главреду" заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Первая причина – это совместные военные учения США и Южной Кореи в Желтом море.

Второй причиной, по мнению эксперта, является требование США о безусловном избавлении от ядерного оружия. "Ким Чен Ын знает, чем закончилась история с Каддафи… А также украинский кейс тщательно изучен Северной Кореей", - отметил Кулик.

В-третьих, Ким Чен Ын намеренно повышает ставки для того, чтобы "выбить" из США больше уступок.

"Угрожая сорвать встречу, северокорейский лидер, по сути, оказывает давление на США. Возможно, в итоге Ким Чен Ын добьется приостановки военных учений США и Южной Кореи в Желтом море на какое-то время, как уступки со стороны Америки. Но это будет серьезная уступка. О возможности выведения системы противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи, о чем сейчас говорят китайцы и корейцы, вообще молчу. Это пока что нечто из сферы желаний, а не реальных планов", - резюмировал эксперт.

Напомним, Северная Корея отменила переговоры на высоком уровне с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи. Ким Чен Ын назвал учения американских и южнокорейских военных "провокацией".

Встреча руководства Северной и Южной Кореи должна была состояться в приграничном городке Пханмунджом на линии разграничения двух Корей. Именно здесь 27 апреля уже состоялся исторический саммит лидеров государств. Поэтому новость об отмене встречи Пхеньяном может стать предупреждением в целом об отмене нормализации в отношениях двух Корей.

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