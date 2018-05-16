Ким Чен Ын передумал. Лидер КНДР отменил встречу с представителями Южной Кореи

Северная Корея отменила переговоры на высоком уровне с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Как сообщает BBC со ссылкой на сообщение северокорейских государственных СМИ, Ким Чен Ын заявил, что учения американских и южнокорейских военных были "провокацией".

США и Юэная Корея заявили, что маневры Max Thunder при участии около 100 боевых самолетов, в том числе бомбардировщиков B-52 и реактивных самолетов F-15K, используются исключительно для оборонных целей. Они основываются на взаимном оборонном соглашении, подписанном в 1953 году.

Также Пхеньян угрожает срывом исторического саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который должен состояться 12 июня.

Напомним, встреча руководства Северной и Южной Кореи должна была состояться в приграничном городке Пханмунджом на линии разграничения двух Корей. Именно здесь 27 апреля уже состоялся исторический саммит лидеров государств. Поэтому новость об отмене встречи Пхеньяном может стать предупреждением в целом об отмене нормализации в отношениях двух Корей.