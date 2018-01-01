Эксперт назвал возможную причину отравления Скрипаля

Покушение на экс-шпиона России выглядит каким-то личным, полагает Гунитский.

Неизвестно, кто стоит за отравлением Сергея Скрипаля, отметил эксперт "Коммерсант"

Доцент кафедры политологии канадского Университета Торонто Сева Гунитский считает, что отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля могло стать следствием потери президентом РФ Владимиром Путиным жесткого контроля над силовыми органами его страны.

Покушение выглядит каким-то личным, неизвестно, кто стоит за ним, рассказал ученый в эфире телеканала CTV, пишет Укринформ.

"Самый страшный сценарий предусматривает, что Путин даже не авторизировал этого, и внутри российского правительства есть группа, которая чувствует себя достаточно независимой, чтобы сделать это", — заявил эксперт.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.