Эксперт назвал возможную причину отравления Скрипаля

Покушение на экс-шпиона России выглядит каким-то личным, полагает Гунитский.
Покушение выглядит каким-то личным, неизвестно, кто стоит за ним, рассказал ученый в эфире телеканала CTV, пишет Укринформ.
"Самый страшный сценарий предусматривает, что Путин даже не авторизировал этого, и внутри российского правительства есть группа, которая чувствует себя достаточно независимой, чтобы сделать это", — заявил эксперт.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.