Глава разведки Германии предупредил: силовые амбиции России будут расти

Каль считает, что с Москвой нужно налаживать "тесные связи".

Флаг РФ, иллюстрация mir24.net

Сейчас нет оснований считать, что отношения Запада с Российской Федерацией улучшатся при президенте, силовые амбиции страны будут расти.

Об этом в Мюнхене рассказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, выступая в Фонде им. Ханса Зайделя, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

По его словам, после совместных российско-белорусских военных учений BND констатировала "впечатляющую" модернизацию вооружения и умение управлять войсками, что "вселяет беспокойство".

"Россия стремится вернуть себе роль лидера на европейском континенте, в частности, ослабить Евросоюз и оттолкнуть США, а особенно — вбить между ними клин", — добавил Каль. В то же время он призвал налаживать с Москвой "тесные связи", держать открытыми каналы общения и следить за тем, чтобы контакты с ней не иссякли.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику РФ самым большим вызовом для Альянса, в 2014-м впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало себе силой территорию другого — она захватила Крым.