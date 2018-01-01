Главные месседжи Путина: "Л/ДНР" не бросим, Сенцова не обменяем, из Сирии не уйдем

Президенту РФ поступило почти 2 млн вопросов.

Владимир Путин Reuters

Владимир Путин в четверг, 7 июня, в 16-й раз отвечал на вопросы россиян в режиме реального времени.

Нынешняя прямая линия прошла в измененном формате: в студии не было зрителей - вместо них интерактивные экраны, а на связи с президентом - губернаторы и члены правительства РФ.

Президенту РФ поступило почти 2 млн вопросов, судя по которым, больше всего российских граждан интересуют рост цен на бензин, пенсионная реформа, стартующий на следующей неделе в России чемпионат мира по футболу, а также экология, ЖКХ, внешняя и внутренняя политика.

"Главред" выбрал наиболее интересные, на наш взгляд, цитаты российского президента.

О Третьей мировой войне

"Есть понимание, что это будет концом цивилизации, и это должно нас сдерживать… Как ни грустно это признавать, но гарантия взаимного уничтожения - это гарантия мира".

О ситуации на Донбассе

В случае активных действий со стороны Украины, президент РФ пригрозил "тяжелыми последствиями для украинской государственности в целом". "Это печально. Действующее украинское руководство, называя эти территории своими, не в состоянии решить эту проблему", - сказал он.

Об обмене Олега Сенцова на Кирилла Вышинского

"Это вещи несопоставимые", - говорит Путин в ответ на вопрос о возможности обмена задержанного в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 24 дня голодает в тюрьме.

О "деле Скрипалей"

"Если бы против этих людей было применено боевое отравляющее вещество, они погибли бы в течение нескольких минут или даже секунд. К счастью, этого не произошло, и мы, очевидно, имеем дело с чем-то другим", - отметил Путин, потребовав допустить Россию к расследованию.

О санкциях против России

По словам Путина, представители многих европейских и азиатских стран якобы публично говорят о том, что надо выходить из санкций. "Наши партнеры думают, что их никогда не коснется политика ограничений и санкций", - сказал он.

О блокировке соцсетей

На вопрос о том, планируется ли в дальнейшем блокировка соцсетей в России, Путин ответил: "Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее найти цивилизованное решение… Мы не собираемся ничего закрывать".

О войне в Сирии

"Это опыт, бесценный опыт. Хочу сразу оговориться, Сирия - не полигон для применения российского оружия. Но все-таки мы его там применяем". На вопрос о сроках выведения российского военного контингента из Сирии Путин ответил, что пока не планируется.

Об амнистии

"Не знаю такой традиции, нет такой", - удивился Путин в ответ на вопрос про традиционную амнистию после вступления президента в должность.

О преемнике

"Традиционный вопрос. Я безусловно всегда об этом думаю; преемника в классическом смысле этого слова - нет: его определит российский народ"

О вере в бога

- Когда вы поверили в Бога?

"Очень интимный вопрос, трудно говорить на публику"

О родительских советах

- Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа?

"На ваш вопрос трудно дать ответ. Если у меня нет ответа, то я стараюсь его найти. Совет от папы: "Не врать"

После трех с половиной часов прямой линии Владимир Путин читает с экрана вопрос: "Володя, ты не устал?" И отвечает: "Пока нет".

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