"Прямая линия" лжи, или Перебивайте Путина, когда он врет

Александр Гольц

российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора Ежедневного журнала

7 июня 2018, 11:29

Кремль давно уничтожил журналистику. Но одновременно уничтожил даже иллюзию обратной связи с народом. Потому-то и потребовались фейковые мероприятия вроде "Прямой линии".

7 июня главный начальник всея Руси Владимир Путин будет милостиво отвечать на заранее отобранные и отредактированные вопросы подведомственного народа. Еще он благосклонно повелит вывезти одного или двух тяжело больных людей на лечение в Москву, замостить улицу в одном уездном городке и выкачать дерьмо из сортира на главной площади другого.

В рамках созданной им системы президент обречен раз в год выслушивать народные жалобы, а потом, пожурив своих нерадивых сатрапов-губернаторов, отдавать указания об обязательном лечении тяжелобольных и чистке отхожих мест. Потому как в рамках этой системы лечить больных, убирать улицы, строить дороги можно или за взятку, или после окрика главного начальника.

Впрочем, как изо всех сил намекают люди, причастные к таинству организации "Прямой линии", Путину и самому надоело уже в тринадцатый раз давать указания относительно обязательного лужения умывальников. И на сей раз специально обученные "простые люди" будут напирать на будущее, которое, согласно универсальной формуле тов. Бенкендорфа, "выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение". Таким образом, от формата "ходоки у Ленина" организаторы телешоу намерены перейти к формату "съезда КПСС", обещающего, что следующее поколение российских людей будет жить при комму… пардон, при цифровизации. Боюсь только, что сограждане мигом сообразят, что лишаются даже иллюзорной возможности решить свои проблемы с помощью царя. И мгновенно потеряют интерес к мероприятию. Вернуть интерес может лишь публичная порка проштрафившихся чиновников.

Между тем, главные вопросы Владимиру Путину, те вопросы, которые по идее должны были бы задать россияне, беспокоящиеся о своем будущем, были заданы только что. Их задал австрийский журналист Армин Вольф, которому позволили поговорить с небожителем в преддверии приезда президента РФ в Вену. И вместо привычных робко-льстивых вопросов, которые оставляют интервьюируемому все возможности для демагогии и манипуляций, он начал делать настоящую журналистскую работу. Прямо говорил Путину, что тот лжет. Перебивал, не позволяя уйти от ответа с помощью софизмов и фальшивых аналогий. Если не получал ответа, повторял его в другой формулировке. В результате именно этот австриец спросил о том, что определит на долгие годы нашу жизнь.

Например: "В 2012 году во время предвыборной борьбы Вы обещали, что до 2020 года Вы значительно улучшите уровень жизни в России. Тем не менее, в последующие годы экономический рост остаётся довольно слабым — меньше чем два процента, зарплаты в последние два года сокращались и количество людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось по сравнению с 2012 годом. Вы действительно ищете внешнеполитические вызовы, чтобы оправдать тем самым внутренние проблемы?"

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И еще: "Вы уже в течение 18 лет президент или премьер-министр. Некоторые говорят, что Вы превратили страну, которая была на пути к демократии, в авторитарную систему, что Вы якобы здесь царь. Верно ли это?". Главный вопрос: "После окончания президентского срока Вы уйдёте из политики или всё-таки Вы продолжите быть во власти и станете премьер-министром?"

Ни на один вопрос Путин не ответил прямо. Однако было очевидно, что нашелся человек, не желающий участвовать в валянии дурака, в которое превращают любое общение российского президента с прессой. Вольф не стеснялся демонстрировать, что не верит Путину ни на грош. И главный начальник от этого несколько растерялся. "Если Вам не нравятся мои ответы, то Вы тогда не задавайте вопросов", — сказал Путин, продемонстрировав, что совершенно отвык от ситуации, когда с ним кто-то рискует не соглашаться.

Эта растерянность после суточной паузы трансформировалась в форменную истерику на государственных каналах. Оказалось, что Вольф — совершенно неправильный журналист, который задавал неправильные вопросы и, о ужас, перебивал Того, Кого Перебивать Нельзя.

Репортаж РТР: "Интервью Владимира Путина австрийскому телевидению показало, что западные журналисты берут на себя роль прокуроров!" Комментатор в "Вестях": "Готовясь к беседе, австрийский журналист собрал все штампы западной пропаганды, чтобы поставить президента РФ в тупик. Но ему это не удалось... Он применил свой фирменный прием — перебивать собеседника — 11 раз!"

Подозреваю, что на сей раз комментаторы не просто выполняют команду Кремля — они довольно искренни. Как вполне искренен негодяй, который по-настоящему возмущается, когда сталкивается с чьей-то порядочностью. Ведь он многократно себя убедил: все вокруг такие же, как он.

В нашем случае эти люди убедили себя: нельзя задавать несогласованные вопросы, нельзя перебивать начальника, когда он врет. Все вокруг согласны с этими правилами. Кремль давно уничтожил журналистику. Но одновременно уничтожил даже иллюзию обратной связи с народом. Потому-то и потребовались фейковые мероприятия вроде "Прямой линии".

Наивным россиянам невдомек, что вместо фриков, которые спрашивают Путина, когда же начальник распорядится поставить забор, должны быть специально обученные люди. Журналисты, которые при необходимости перебивают и уличают во лжи. Которые задают правильные вопросы. Именно те, которые задавал несколько дней назад Армин Вольф…

Александр Гольц, российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора Ежедневного журнала

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прямая линия Владимир Путин Александр Гольц
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