"Главный враг США". Экс-советник Путина объяснил, почему Трамп не может сделать шаг навстречу Кремлю

Сегодня общественные настроения в США, как и общественные настроения в Украине, радикально изменились, отметил Илларионов.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп не может сделать шаг навстречу Кремлю из-за ограничений, наложенных на него политической системой США.

Об этом экс-советник президента РФ Андрей Илларионов заявил в интервью "Сегодня".

"Трамп сейчас не может реализовать стратегию дружбы с Россией, о которой он говорил во время своей предвыборной кампании. Он не может реализовать ее в силу институциональных ограничений, наложенных на него политической системой США", — сказал он.

Экс-советник Путина подчеркнул, что впервые за последние десятилетия США воспринимают своим главным врагом именно Россию.

"Сегодня общественные настроения в США, как и общественные настроения в Украине, радикально изменились. Впервые за последние десятилетия Россия воспринимается главным врагом США. Отношение к России сейчас таково, что представить себе Трампа или кого-то другого, устанавливающего дружеские отношения с Россией, с Кремлем, с Путиным, просто невозможно", — говорит Илларионов.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что президент США Дональд Трамп готов выстроить сильную позицию по Российской Федерации.