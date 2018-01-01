Ходорковский объяснил, почему Россия еще не развалилась

Путин не гений управления, подчеркнул оппозиционер.

В России нет никакой “жесткой вертикали” системы управления страной, отметил оппозиционер Reuters

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что фактически РФ не разрушилась еще только потому, что нет никакой "жесткой вертикали" системы управления страной во главе с президентом Владимиром Путиным

Глава России не является гением управления, написал политик на своей странице в Facebook, комментируя пожар в торгово-развлекательном центре Кемерово.

"Фактически страна не разрушилась еще только потому, что никакой "жесткой вертикали" нет, а есть территориальные и отраслевые "вотчины", управляемые "наместниками" по своему усмотрению, отвечающие перед Путиным и его помощниками за бабло, за голоса и за тишину", — отметил автор.

По его словам, чиновники не отвечают в остальном ни перед кем, "если только взбешенное население не начинает слишком сильно шуметь". "Путин не гений управления, а старый человек, со своими проблемами, да еще увлеченный внешней политикой, помощники тоже не идеал, а соответственно фактическое количество объектов управления внутри страны для Путина и его помощников от 500 до 1000", — добавил оппозиционер.

"Что это означает практически? В полумиллионном Кемерово он на самом деле видит только одного-двух человек и отслеживает решение ими двух задач. Догадайтесь каких? Правильно! Голоса на выборах и отсутствие шума", — объяснил Ходорковский.

Ранее бывший глава украинского Министерства иностранных дел, руководитель Центра исследований России, дипломат Владимир Огрызко говорил, что если Запад втянет РФ в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и пяти-десяти лет, как от государства останутся только воспоминания.