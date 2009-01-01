В Британии из-за интима и наркотиков с атомной подлодки уволили 16 членов экипажа

Капитана субмарины отстранили от командования за интимную связь с подчиненной.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По данным издания, девять человек потеряли работу из-за употребления кокаина на службе.
"Их обвиняют в организации вечеринок на борту, когда корабль находился с миссией у берегов США. Кроме того, на одного из моряков ждет трибунал, потому что он самовольно отлучился со службы, чтобы слетать к девушке", — говорится в статье.
В начале октября капитана подлодки от командования отстранили за интимную связь с подчиненной. Позже по той же причине лишили должностей заместителя командира экипажа и женщину-инженера. "Скандал уже окрестили самым громким в истории британских ВМС", — подчеркивается в материале.
Ранее в США разразился скандал — в штате Индиана бывшего врача-репродуктолога обвинили в использовании собственной спермы для того, чтобы помочь пациенткам забеременеть.
Видео: ТСН