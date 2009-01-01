В Британии из-за интима и наркотиков с атомной подлодки уволили 16 членов экипажа

Капитана субмарины отстранили от командования за интимную связь с подчиненной.

Британская подлодка Скриншот видео с tsn.ua

В Великобритании на протяжении октября сVigilante уволили 16 членов экипажа, большинству из них указали на дверь из-за употребления наркотиков и интимных отношений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным издания, девять человек потеряли работу из-за употребления кокаина на службе.

"Их обвиняют в организации вечеринок на борту, когда корабль находился с миссией у берегов США. Кроме того, на одного из моряков ждет трибунал, потому что он самовольно отлучился со службы, чтобы слетать к девушке", — говорится в статье.

В начале октября капитана подлодки от командования отстранили за интимную связь с подчиненной. Позже по той же причине лишили должностей заместителя командира экипажа и женщину-инженера. "Скандал уже окрестили самым громким в истории британских ВМС", — подчеркивается в материале.

Ранее в США разразился скандал — в штате Индиана бывшего врача-репродуктолога обвинили в использовании собственной спермы для того, чтобы помочь пациенткам забеременеть.

Видео: ТСН