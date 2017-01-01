Искусственный интеллект расшифровал часть самого загадочного манускрипта в истории

Стало известно первое предложение рукописи Войнича.

ИИ приблизился к разгадке текста, над которым ученые бьются уже больше века. Фото: Beinecke Rare Book & Manuscript Library / Wikipedia

Ученые канадского Альбертского университета расшифровали манускрипт Войнича. Это стало возможным благодаря привлечению искусственного интеллекта. Исследователи разработали алгоритмы, которые способны расшифровать тексты, написанные на неизвестном алфавите.

Первое предложение Манускрипта Войнича выглядит таким образом: "Она дала советы священнику, главе дома, мне и людям". В тексте также часто встречаются слова "фермер", "свет", "воздух" и "огонь". Канадские специалисты сошлись во мнении, что для дальнейшей работы усилий одного лишь искусственного интеллекта будет недостаточно, сообщает New Atlas.

По словам одного из исследователей Грега Кондрака, хотя искусственный интеллект проделал большую работу, без человека не обойтись — живой ум нужен, чтобы понять синтаксис и смысловые связи слов. В частности, нужны специалисты по ивриту, историки и криптографы.

Кондрак подчеркивает, что в первую очередь нужно было выяснить, на каком языке написана рукопись. Ученые взяли Всеобщую декларацию прав человека, которая переведена на 380 языков, и смогли вывести алгоритм, который распознавал язык документа с точностью до 97 процентов. Использовав этот же алгоритм для прочтения манускрипта Войнича, они выяснили, что он сочинен на иврите.

Также исследователи обнаружили, что для своего шифра автор рукописи отбросил гласные и изменил порядок букв в каждом слове.

Рукопись Войнича, названная так в честь человека, который приобрел книгу в 1912 году у польского коллекционера, не дает покоя ученым на протяжении многих лет. Она представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами. 240 страниц манускрипта написаны на непонятном языке и содержат в себе изображения ранее неизвестных науке растений и небесных тел.

Ранее японские ученые создали читающий мысли искусственный интеллект.