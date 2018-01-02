Историк спрогнозировал ближайшее будущее Путина и рядовых россиян

По мнению историка и политолога Валерия Соловья, уровень управляемости на данный момент в России снижается.

Владимир Путин EADaily

Российский историк и политолог Валерий Соловей обнародовал собственные прогнозы по поводу будущих поступков президента РФ Владимира Путина и взаимоотношений российских властей с собственным населением.

В интервью порталу "Фонтанка", отвечая на вопрос о путинских планах по сохранению власти до конца жизни, Соловей сказал: "Думаю, это исключено. Все решится еще до 2024 года".

Кроме того, историк полагает, что от Путина не стоит ожидать серьезных изменений в поведении.

"Я не верю, что человек может 18 лет провести в одном амплуа, а потом вдруг измениться. Ну, да, в Деяниях апостолов описано, как жестоковыйный Саул превратился в Павла. Но случай подобной метаморфозы настолько исключителен, что даже попал в Библию", - сказал Соловей.

Также историк спрогнозировал дальнейшее развитие отношений между властями и рядовыми россиянами.

"Я не верю, что будут дарованы вольности и свободы, но не очень верю и в жестокость, гонения и наказания. Думаю, что власть будет колебаться между двумя этими линиями. А подобные колебания – это хуже всего с точки зрения устойчивости власти. Они обычно происходят, когда снижается управляемость. А управляемость сейчас в России снижается, об этом все знают и многие говорят. На всех уровнях страна управляется хуже. Это масштабный управленческий кризис, вызванный естественным процессом деградации вследствие сокращения ресурсов и кризиса прежней управленческой модели. Раньше власть обеспечивала лояльность, получая взамен возможность заниматься коррупцией, а денег хватало, чтобы все грехи покрывать. И Олимпиаду строить, и социальные пособия увеличивать, и армию перевооружать. Сейчас денег нет. Они очень нужны, а взять их неоткуда. Поэтому усилится фискальная активность, будет расти налоговое, акцизное давление на население", - отметил он.

Напомним, ранее Соловей спрогнозировал судьбу России после обрушения путинской системы.



