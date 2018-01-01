Из Латвии депортированы российские музыканты вместе со своими балалайками

Таможенники переписали все номера музыкальных инструментов, дабы не допустить их возвращения на территорию страны.

Ансамбль "Рязанская гармонь" депортирован из Латвии вместе с балалайками Фото: Панорама

В латвийском городе Вентспилс ансамбль балалаечников из России "Рязанская гармонь" был арестован на сцене во время концерта.

Об этом сообщает российское издание Панорама со ссылкой на информацию художественного руководителя коллектива Иосифа Шмулевича.

"Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный — о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены. Очень обидно, "Яблочко" — наш главный хит", — сказал Шмулевич.

Полиция задержала россиян, вследствие чего они были депортированы из страны с пятилетним запретом на въезд. Таможенники также переписали все номера балалаек, которым отныне предписан бессрочный запрет на ввоз.

Напомним, ранее в Латвии правоохранители задержали троих граждан Российской Федерации, прибывших на первый балтийский турнир по военно-спортивной игре airsoft, и выдворили из страны.