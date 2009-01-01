Избили и сломали нос. В России напали на еще одного пропагандиста во время съемок

Проходили съемки сюжета про выделенные полосы на дорогах.

Алексей Иванов фото: e1.ru

российском Екатеринбурге корреспонденту "Первого канала" Алексею Иванову сломали нос во время съемок репортажа.

Об этом идет речь в материале издания E1.

Отмечается, что проходили съемки сюжета про выделенные полосы на дорогах. Иванов подошел к авто Mercedes и поинтересовался у водителя, почему тот едет по выделенной полосе для общественного транспорта. Двум мужчинам из легковушки не понравилось, что они попали в кадр, поэтому они и избили Иванова.

В Следственном комитете РФ рассказали, что нападавшим могут инкриминировать препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В этом случае они могут получить до 6 лет тюрьмы.

Иванов сейчас находится в больнице. У него сломан нос.

Напомним, в Москве 2 августа во время прямого включения телеканала НТВ в кадр попал подвыпивший мужчина, который подошел к месту съемки и кричал, что Россия захватит Украину. А на просьбу помолчать ответил ударом в лицо.

Видео: Vick Tumanov.

Фото: e1.ru.