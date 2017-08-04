Захарченко грозится объяснить "оплотовцу", ударившему журналиста, как вести себя в обществе

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что "Оплот" намерен разобраться с "негодяем", который ударил российского журналиста "НТВ".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Негодяй, ударивший журналиста НТВ, зря прикрывался именами "Оплота" и ДНР. "Оплотовцы" уже решили объяснить этому типу, как вести себя в обществе", — прокомментировал Захарченко инцидент, с избиением журналиста в московском Парке Горького.

Негодяй, ударивший журналиста НТВ,зря прикрывался именами Оплота и ДНР. Оплотовцы уже решили обьяснить этому типу,как вести себя в обществе — Александр Захарченко (@AlexZaxarchenko) 2 серпня 2017 р.

Мужчина, ударивший журналиста, признался на допросе в полицейском участке, что не служил в Воздушно-десантных войсках.

Также хулиган рассказал правоохранителям, что принимал участие в боевых действиях, но "не в России, а там, где Захарченко". Вполне вероятно, что речь идёт о войне на Донбассе, на которую он мог ездить в качестве добровольца, пишет российское издание life.ru.

Осведомленность Захарченко о настроениях в "Оплоте" объясняется тем, что он имеет непосредственное отношение к донецкому подразделению организации, которая была создана в 2010 году в Харькове. В 2014 году представители организации под его предводительством захватили здание Донецкого горсовета, пишет 112 Украина.

Напомним, в Москве 2 августа во время прямого включения телеканала "НТВ" в кадр попал один из "десантников", который подошел к журналисту и кричал, что его страна Россия захватит Украину. А на просьбу журналиста помолчать ответил ударом в челюсть. На нем была футболка с надписью "Оплот".