"Карлика отшлепали". Экс-депутат Госдумы предупредил Украину о мести Путина

В России парад Победы под угрозой, считает Боровой.

Владимир Путин будет мстить странам Запада за ракетный удар по Сирии в Украине, полагает оппозиционер Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, после ракетного удара, нанесенного силами стран Запада по Сирии , Украине нужно приготовиться, поскольку президент РФ Владимир Путин будет мстить на ее территории.

В России парад Победы под угрозой — над лидером государства "будут смеяться", написал политик на своей странице в Facebook.

"Карлика отшлепали… Украине приготовиться, мстить Путин будет там", — отметил Боровой.

Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием.

Агентство Reuters писало, что силы трех стран стреляли по сирийской столице страны Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары. Посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.