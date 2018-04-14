Приказ Трампа, удары трех стран по Сирии: подробности, фото и видео

Президент США недавно приказал вооруженным силам США нанести точные удары по целям, связанным с химоружием Асада.
Штаты продолжат действовать до тех пор, пока сирийское государство не прекратит использовать химоружие, рассказал он, выступая с экстренным заявлением, сообщает "Голос Америки".
"Недавно я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов нанести точные удары по целям, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", — отметил глава государства.
По его словам, "объединенный американский, британский и французский ответ на эти жестокости (режима Асада — Ред.) будет включать все инструменты национальной мощи: военные, экономические и дипломатические".
Агентство Reuters написало, что силы трех стран стреляли по столице Сирии Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары.
April 14, 2018
Cruise missiles being shot down over #Damascus @21WIRE pic.twitter.com/WIvbNETvun— vanessa beeley (@VanessaBeeley) April 14, 2018
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l'arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC— Élysée (@Elysee) April 14, 2018
Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.
Позже посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.