Летальное оружие для Украины: в США рассматривают три варианта

Речь идет о финансировании пакета вооружений на 47 миллионов долларов.

США могут предоставить Украине деньги для закупки летального оружия, сообщает ABC News, ссылаясь на сотрудников Госдепартамента.

"Есть информация, что советнику Трампа по национальной безопасности Герберту МакМастеру уже представили три варианта передачи Украине летального оружия, изложенные в межведомственной записке, которую направили в Совет нацбезопасности США", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Госдеп и Пентагон выступают за вариант, который заключается в финансировании пакета вооружений для Украины на 47 миллионов долларов.

Напомним, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны США Джим Маттис с июня обсуждают вопрос передачи противотанкового вооружения. Официальный представитель Госдепа отметил, что эти предложения не будут одобрены до завершения длительной поездки Трампа в Азию. Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступил за предоставление Украине оружия.