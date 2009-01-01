Летальное оружие для Украины: в США рассматривают три варианта

Речь идет о финансировании пакета вооружений на 47 миллионов долларов.
"Есть информация, что советнику Трампа по национальной безопасности Герберту МакМастеру уже представили три варианта передачи Украине летального оружия, изложенные в межведомственной записке, которую направили в Совет нацбезопасности США", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Госдеп и Пентагон выступают за вариант, который заключается в финансировании пакета вооружений для Украины на 47 миллионов долларов.
Напомним, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны США Джим Маттис с июня обсуждают вопрос передачи противотанкового вооружения. Официальный представитель Госдепа отметил, что эти предложения не будут одобрены до завершения длительной поездки Трампа в Азию. Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступил за предоставление Украине оружия.