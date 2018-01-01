Лез целоваться, мацал. В России продюсер и журналистка рассказали, как к ним приставал депутат Госдумы

Одна из пострадавших расценила действия политика как домогательство.

Леонида Слуцкого обвинили в домогательстве "РИА Новости"

Продюсер одного из российских телеканалов и журналистка парламентского пула заявили, что к ним приставал депутат Госдумы РФ от фракции Либерально-демократической партии страны, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Продюсер рассказала, что столкнулась с неприличным поведением политика, когда приглашала его в эфир, а журналистка — в его кабинете, поделились они с "Дождем".

"На мои СМС (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы", — заявила продюсер.

Журналистка на условиях анонимности сказала, что депутат подошел к ней, когда она задавала ему вопросы по международной повестке, зайдя к нему в кабинет. "Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провел рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его", — сказала она и добавила, что расценила действия как домогательство.

Ранее ряд знаменитых голливудских актрис, в частности, Анджелина Джоли, обвинили американского кинопродюсер, сооснователя компании Miramax Films, совладельца The Weinstein Company Харви Вайнштейна в домогательствах.