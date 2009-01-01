Лига арабских государств призывает Трампа пересмотреть позицию по беженцам

В ЛАГ считают, что политика Трампа противоречит позитивным процессам, которые имели место в последнее десятилетие в мире.

Мусульманские женщины вышли на протест. Reuters

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу Аль-Гайт призывает Трампа к пересмотру своей позиции по этому вопросу, сообщает агентство "Анадолу".

По его словам, шаги нового президента США противоречат позитивным процессами, которые наблюдаются в последние десятилетия в мире.

По его мнению, политика Трампа противоречит позитивным процессам, которые имели место в последнее десятилетие в мире.

"Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей и связей между народами США, и арабских стран в целом", — отметил Ахмед Абу Аль-Гайт.

Генеральный секретарь ЛАГ считает, что, принимая во внимание масштабы трагедии в Сирии, запрет на въезд сирийцев в США вызывает беспокойство.

Напомним, указы Трампа по ужесточению иммиграционной политики вызвали массовые протесты в США.

Трамп резко раскритиковал сенаторов Джона Маккейнаи Линдси Грэма, которые в свою очередь жестко высказывались в адрес американского лидера за иммиграционные ограничения для граждан стран с мусульманским населением.