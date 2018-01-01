Макрон объяснил Путину, сколько еще будут действовать санкции против РФ

Страны Евросоюза рассмотрят вопрос продления санкций в отношении РФ в июле.
"Теперь мяч на поле России и Украины. Это просто. Мы не отменим санкции, если ничего не будет сделано. Мы обсуждали это с Владимиром Путиным", – заявил Макрон 25 мая после встречи со своим российским коллегой, пишет DW.
По его словам, страны ЕС рассмотрят вопрос продления санкций в отношении России в июле.
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Ранее политолог потроллил Путина из-за фото с Макроном. Главу России умудрились "дотянуть" до французского лидера, отметил эксперт.
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