Макрон объяснил Путину, сколько еще будут действовать санкции против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что Евросоюз не снимет санкции с России до тех пор, пока в украинском вопросе не будет достигнуто прогресса.

"Теперь мяч на поле России и Украины. Это просто. Мы не отменим санкции, если ничего не будет сделано. Мы обсуждали это с Владимиром Путиным", – заявил Макрон 25 мая после встречи со своим российским коллегой, пишет DW.

По его словам, страны ЕС рассмотрят вопрос продления санкций в отношении России в июле.

Читайте также: Рубаха-парень Макрон: президент Франции обратился к Путину на "ты" и предложил работать сообща

Ранее политолог потроллил Путина из-за фото с Макроном. Главу России умудрились "дотянуть" до французского лидера, отметил эксперт.