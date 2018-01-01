Мария Захарова о британском ультиматуме: "Это кому они 24 часа дают?": видео

Представитель МИД РФ заявила, что с Россией так разговаривать нельзя.

Мария Захарова потребовала отказаться от угроз в адрес России Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова убеждена, что с ядерным государством нельзя разговаривать на языке ультиматумов.

В программе "60 минут" на телеканале "Россия-1" она заявила, что никто не имеет права так общаться с Россией.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе?" — сказала Захарова. — Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?".

По словам Захаровой, в британском МИД работают некомпетентные сотрудники, которые не владеют информацией, поэтому способны только пугать.

"Пугать не надо! Не надо пугать!", - эмоционально заявила Захарова.

По словам официального представителя российского МИДа, в Британии информирование премьер-министра, который руководит ядерной державой, находится в неудовлетворительном состоянии.

"Взяла сумку, пришла, что-то сказала", - высказалась Захарова.

Упоминаемый фрагмент смотреть с 44 минуты.

Напомним, ранее Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте относительно отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля "цирком".