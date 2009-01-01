Мощное землетрясение в Мексике: погибли почти 60 человек

Больше других от подземных толчков пострадал штат Оахака.

Последствия землетрясения в Мексике Reuters

В Мексике на территории трех штатов в результатепогибли не менее 58 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу национальной аварийно-спасательной службы страны, пишет Укринформ.

По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, в штате Оахака, который больше других пострадал от подземных толчков, погибли 45 человек, еще десять — в штате Чьяпас, трое — в штате Табаско.

Последствия землетрясения в Мексике Reuters

Напомним, поздно вечером 7 сентября на южном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 8 баллов, разрушены и повреждены ряд зданий. Силы гражданской обороны назвали его самым мощным с 1985 года (тогда погибли тысячи людей).