"Может дать фору многим". Песков расхвалил здоровье Путина

Пресс-секретарю президента РФ неизвестно, чтобы в стране готовились форматы обнародования данных о здоровье ее лидера.

Владимир Путин "абсолютно здоров", утверждает его пресс-секретарь Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина — Дмитрий Песков — утверждает, что глава государства "абсолютно здоров".

Лидер государства "может дать фору многим", сказал спикер, отвечая на вопрос о возможности обнародования данных о состоянии здоровья Путина по аналогии с американской практикой, сообщает Рен ТВ.

"В свою очередь, могу вас заверить, что президент абсолютно здоров…", — сказал Песков. По словам пресс-секретаря, ему неизвестно, чтобы в РФ готовились "подобные форматы" обнародования данных о здоровье главы страны.

Ранее ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук Павел Денищук говорил "Главреду", что Владимир Путин делал пластические операции, оперативное вмешательство особенно заметно в области верхних и нижних век.