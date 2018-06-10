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На российском фестивале "Кинотавр" призвали освободить Сенцова и Серебренникова

Сегодня, 22:34

Жюри конкурса обнародовало общее обращение.

Сенцов
На "Кинотавре" встали на защиту Сенцова Reuters
Участники российского кинофестиваля "Кинотавр" во время церемонии закрытия высказались в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова.

"Мы присоединяем свой голос к тем, кто борется за их свободу", - цитирует кинокритика Андрея Плахова Газета.ru.

В обращении от имени жюри говорится, что подписавшиеся просят выпустить на свободу политузников Серебренникова и Сенцова.

Председатель жюри "Кинотавра" Алексей Попогребский высказал солидарность с коллегами.

"Будьте милосердны к нашим товарищам!", - сказала на "Кинотавре" режиссер Дуня Смирнова.

Напомним, Сенцов, который голодает в российской тюрьме 27-й день, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам, в котором рассказал об условиях содержания в российской тюрьме.

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Теги:  
Олег Сенцов, Кирилл Серебренников, Кинотавр, жюри, обращение
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