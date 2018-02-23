Наименьшая в Болгарии, максимальная в Люксембурге. Опубликован размер минимальной зарплаты в ЕС

Диапазон выплат колеблется от 500 до 1400 евро.

В странах ЕС разнится размер минимальной зарплаты Фото: zestmarina / Depositphotos

В 22 из 28 стран-членов Европейского Союза размер заработной платы прописан законодательно. Исключением являются Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.

На севере ЕС зафиксирована наиболее высокая зарплата, а на востоке – самая низкая. Такие данные приводит Eurostat.

Статистика на 1 января 2018 года свидетельствует, что в Болгарии получают самую низкую минимальную зарплату в сравнении с другими странами Евросоюза. Ее размер составляет 261 евро.

Зарплатный минимум на уровне 400-500 евро в месяц демонстрируют 9 восточноевропейских государств-членов ЕС: Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

Гораздо выше размер зарплаты в странах юга ЕС: в Испании — 859 евро, в Португалии - 677 евро, в Греции — 684 евро, на Мальте — 748 евро, а в Словении — 843 евро.

Согласно данным, в западных и северных странах-членах ЕС минимальная зарплата превышает 1400 евро в месяц: в Великобритании — 1401 евро, в Германии и Франции — 1498 евро, в Бельгии — 1563 евро, в Нидерландах — 1578 евро, в Ирландии — 1614 евро, а в Люксембурге — почти 2000 евро.

Напомним, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко в госбюджет Украины на 2018 год было заложено увеличение уровня прожиточного минимума в стране в диапазоне 10-12%. В 2017 году минимальная зарплата выросла до 3200 гривен, что, в среднем, эквивалентно 95 евро.