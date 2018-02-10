В Генпрокуратуре назвали зарплату Луценко за январь

Заработная плата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за январь составила 324 тысячи 479 гривен.

После уплаты налогов глава ГПУ получил наличными чуть более 260 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских новостей.

Согласно документу, оклад Луценко составил 37 тысяч гривен. В январе генпрокурор получил надбавки, доплаты, премии и материальную помощь.

Точная сумма, которую глава Генпрокуратуры получил в первом месяце нынешнего года, составила 261 тысячу 206 гривен.

Напомним, в конце 2017 года Юрий Луценко с семьей неделю отдыхал на Сейшелах, где арендовал дорогостоящие апартаменты.

Элитный отдых генпрокурора вызвал резонанс в украинском социуме. Однако Луценко заявил, что годовой доход его и супруги позволяет организовать поездку такого масштаба.