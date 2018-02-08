В Украине поднимут прожиточный минимум: Вице-премьер Розенко озвучил подробности

В госбюджет Украины на нынешний год было заложено увеличение уровня прожиточного минимума в стране в диапазоне 10-12%.

Такую информацию озвучил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"В Госбюджете-2018 зафиксирована наша "программа минимум": за год прожиточный минимум вырастет на 10-12%, а от него зависит более 80 видов социальных выплат", - сказал он.

Розенко также сказал, что на протяжении года следует ожидать и дальнейшего увеличесния зарплат.

"В 2017 году решились на серьезный шаг - одномоментное повышение "минималки" более чем вдвое - до 3200 гривен. В этом году мы пошли еще дальше, подняв с 1 января 2018 года минимальную зарплату на 17%, до 3723 грн, и на 25% повысили зарплаты учителям, в ходе медицинской реформы произойдет рост зарплат врачей", - отметил чиновник.

По словам Розенко, по результатам первого финансового квартала нынешнего года в Кабмин вынесут на рассмотрение возможность очередного повышения минимальной зарплаты.

"При рассмотрении Госбюджета-2018 президент Украины предложил по итогам первого квартала рассмотреть вопрос увеличения минимальной зарплаты до 4100 гривен. Я поддерживаю эту идею и убежден, что у нас для этого есть все возможности", - сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соцсетях украинцы скептически отнеслись к повышению зарплат украинским учителям.