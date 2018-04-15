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Нашли замену Telegram: в Крыму государственный мессенджер взломали за три минуты

Сегодня, 20:49

Разработчики уверяли, что новый сервис может стать альтернативой запрещенному.

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В Крыму создали государственный мессенджер, который легко взломать Фото: digitaltrends.com
В Крыму разработчик Игорь Мартыненко попытался создать аналог запрещенного в России мессенджера Telegram.

Как сообщает Лента.ру, государственная компания "Крымтехнологии" разработала новый сервис "Диалог М", однако пользователь портала TJ Артем Леготин нашел брешь в системе авторизации и взломал новый мессенджер за три минуты.

Пользователь предоставил подробное описание уязвимости, отметив, что по описанной им схеме на получение доступа к любому профилю тратится всего 3-4 минуты. Леготин взламывал аккаунт редактора TJ с согласия последнего и "с надеждой на то, что разработчики исправятся".

"В ближайшем будущем "Диалог М" точно ничем не будет уступать существующим мессенджерам. Его никогда не забанят. В плане конференции он будет даже получше, чем Telegram", - рассказывали ранее о своем изобретении разработчики.

Напомним, сервис Telegram по решению суда был заблокировал на территории России. Основатель мессенджера Павел Дуров посоветовал россиянам скачивать новую версию, которая автоматически будет обходить блокировку, установленную властями.
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Telegram, мессенджер, Крым, разработка, взлом, аккаунт
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