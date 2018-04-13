Павел Дуров рассказал, как Telegram обойдет блокировку

Основатель сервиса Telegram и Вконтакте Павел Дуров прокомментировал запрет популярного мессенджера на территории Российской Федерации.

По его словам, в новых версиях программа будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную властями.

"Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована. В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации", - написал Дуров на своей странице в соцсети Вконтакте.

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Он также предупредил пользователей, чтобы те не удаляли и не переустанавливали программу при возникновении проблем со связью.

"Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play", - резюмировал Дуров.