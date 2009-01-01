НАТО ищет диалог с Россией — Столтенберг

Альянс хочет иметь с РФ более конструктивные отношения, отметил генсек.

Йенс Столтенберг Reuters

Генеральный секретарь НАТОзаявил, что Альянс ищет диалог с, хочет иметь с ней более конструктивные отношения.

Об этом он рассказал перед Мюнхенской конференцией по безопасности (пройдет 17-19 февраля), пишет УНИАН.

В то же время генсек отметил, что РФ является крупнейшим соседом военно-политического блока.

"Я выступаю за диалог с Россией, и НАТО ищет этот диалог, более конструктивных отношений с Россией", — отметил Столтенберг.

По словам политика, "особо следует подчеркнуть необходимость предсказуемости, прозрачности, уменьшения рисков, чтобы предотвратить несчастные случаи и снизить напряжение".

Ранее Йенс Столтенберг говорил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой ожидается обсуждение ситуации в Украине.