НАТО ищет диалог с Россией — Столтенберг

Альянс хочет иметь с РФ более конструктивные отношения, отметил генсек.
Об этом он рассказал перед Мюнхенской конференцией по безопасности (пройдет 17-19 февраля), пишет УНИАН.
В то же время генсек отметил, что РФ является крупнейшим соседом военно-политического блока.
"Я выступаю за диалог с Россией, и НАТО ищет этот диалог, более конструктивных отношений с Россией", — отметил Столтенберг.
По словам политика, "особо следует подчеркнуть необходимость предсказуемости, прозрачности, уменьшения рисков, чтобы предотвратить несчастные случаи и снизить напряжение".
Ранее Йенс Столтенберг говорил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой ожидается обсуждение ситуации в Украине.