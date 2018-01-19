"Токсичный коктейль". Названа причина смерти известного американского рокера

Органы музыканта отказали из-за приема разных лекарств.
У рокера отказали органы из-за "токсичного коктейля" из снотворного, седативного, обезболивающего и антидепрессантов, пишет TMZ со ссылкой на данные вскрытия.
В документе говорится, что, когда скорая прибыла к музыканту домой, медики не обнаружили у пациента пульс и смогли завести сердце на месте. Музыканта забрали в больницу, там он перенес вторую остановку сердца, а через 21 час врачи констатировали его смерть.
Напомним, в начала октября 2017 года Тома Петти нашли бездыханным в собственном доме, расположенном в американском Лос-Анджелесе. Позже СМИ узнали, что он умер 3 числа. Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в 1970-е годы. В 2002 году группа попала в Зал славы рок-н-ролла.