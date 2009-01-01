Норвежские СМИ обвинили некоторые медиа в создании фейковых новостей об Украине

Одним из первых об утечке йода-131 сообщило издание The Independent Barents Observer.

Норвежское интернет-издание The Independent Barents Observer обвинило РИА Новости и "Комсомольскую правду" в создании фейка об украинских атомных электростанциях.

Как сообщает информационное агентство FlashNord, речь идет о публикациях украинского бюро РИА Новости (24 февраля) и украинской "дочки" "Комсомольской правды" (22 февраля), в которых сообщалось о фиксировании по всей территории Европы незначительных концентраций радиоактивного йода-131, пишет УНИАН.

Одним из первых об утечке йода-131 сообщило издание The Independent Barents Observer. По его данным, первыми отметили наличие изотопа в Норвегии в долине реки Паз.

В своих публикациях РИА Новости и "Комсомольская правда" приписали The Independent Barents Observer утверждение, что "на украинских атомных электростанциях существуют серьезные проблемы с централизованным управлением и исполнением норм и стандартов работы".

"Цитата фальшивая, ничего подобного нет в статье Barents Observer'а об утечке йода-131. Об Украине в этом материале вообще нет ни слова", — заявили в The Independent Barents Observer.

В издании добавили, что в их статье "не указывалось пальцем ни на какие объекты или страны, а приводилось только мнение главы секции аварийной готовности норвежского управления по защите от радиационной угрозы Астрид Лиланд, что выброс йода-131 "имел место в Восточной Европе".

Напомним, пропагандист Киселев погорел на новом фейке про Украину.