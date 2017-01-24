Новая трагедия в Италии. Разбился медицинский вертолет, есть жертвы

Инцидент случился сегодня днем в горной области Абруццо.

Вертолет, иллюстрация фото:telegraf.com.ua

Во вторник днем, 24 января, в итальянской горной области Абруццоскорой медицинской помощи, погибли шесть человек.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные представителя полиции, пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что воздушное судно участвовало в операции по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате обильных снегопадов.

"Экстренные бригады, прибывшие к обломкам..., извлекли тела погибших в разных местах", — говорится в статье.

Напомним, 18 января на территории горного массива Гран-Сассо, расположенного в Абруццо, лавиной накрыло отель, погибли несколько человек. Узнать больше о трагедии можно здесь.