Новая трагедия в Италии. Разбился медицинский вертолет, есть жертвы

Инцидент случился сегодня днем в горной области Абруццо.
Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные представителя полиции, пишет РИА Новости.
Агентство уточнило, что воздушное судно участвовало в операции по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате обильных снегопадов.
"Экстренные бригады, прибывшие к обломкам..., извлекли тела погибших в разных местах", — говорится в статье.
Напомним, 18 января на территории горного массива Гран-Сассо, расположенного в Абруццо, лавиной накрыло отель, погибли несколько человек. Узнать больше о трагедии можно здесь.