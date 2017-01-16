Новые подробности крушения турецкого Boeing. Пилот, пока был жив, ходил по месту катастрофы

Один из пилотов после катастрофы какое-то время был жив.

Место падения самолета в Кыргызстане Скриншот видео с youtube.com

Появились новые подробности первых минут после падения грузового "Боинга" в дачном поселке возле аэропорта Манас в Кыргызстане.

Один из пилотов после катастрофы какое-то время был жив, при этом он еще и самостоятельно выбрался из-под обломков, сообщает МК со ссылкой на РИА "Новости".

После падения самолета на землю трое членов экипажа скончались на месте, однако один из пилотов в состоянии шока ходил по месту крушения, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Кыргызстана Мухамметкалыя Абулгазиева.

Летчика доставили в больницу, однако его травмы оказались слишком тяжелыми и он умер.

Напомним, Boeing 747 упал утром 16 января под Бишкеком возле аэропорта на дачный поселок, погибли десятки человек. Позже первый вице-премьер правительства Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сказал, что борт мог погибнуть из-за ошибки пилотов.