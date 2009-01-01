Новые подробности терактов в Барселоне и Камбрильсе: жертвами стали жители 24 стран

После второго теракта в соседнем Камбрильсе в больницы доставлены пять человек.

Среди погибших после наезда грузовика на пешеходов в Барселоне — три гражданина Германии и бельгийка.

Об этом пишут РИА Новости.

Всего среди пострадавших в результате теракта в столице Каталонии значатся граждане 24 стран: Испании, Франции, Германии, Голландии, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии. Пакистана, Тайваня, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая. Состояние 15 раненых оценивается как тяжелое, 23 —как средней тяжести.

После второго теракта в соседнем Камбрильсе в больницы доставлены пять человек. Один находятся в критическом состоянии, двое — в тяжелом, двое получили легкие ранения, передает Служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии в Twitter. Также легкое ранение получил один полицейский.

Накануне днем в туристическом центре Барселоны, в районе пешеходной улицы Рамбла, фургон въехал в толпу людей. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Арестованы двое причастных к организации теракта, исполнитель — водитель грузовика — до сих пор остается на свободе. Спасшийся во время теракта в Барселоне турист из Саудовской Аравии Абдеррахман аль-Малики сообщил, что наехавший на пешеходов фургон "несся на сумасшедшей скорости", написала саудовская газета "Оказ".

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

Правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию о задержании в Риполе в пятницу утром третьего подозреваемого в причастности к терактам в Испании. Накануне в этом же городе был задержан Дрис Укабир, родившийся в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Он утверждает, что у него украли документы, которые были найдены в фургоне. Еще один человек был задержан в Альканаре, он выходец из Марокко.

Напомним, ответственность за въезд авто в пешеходов в Барселоне взял на себя ИГИЛ.