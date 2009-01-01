Огромная проблема России. Эксперт рассказал, зачем китайской армии камуфляж "Сибирь"

Российская Федерация на сегодняшний день не имеет желания развязывать какой-то новый конфликт, считает Жданов.

Парад с участием китайской бронетехники Reuters

За последние два года Китай значительно усилил свои военные позиции вдоль границы с РФ и в случае вооруженного конфликта удар по России будет значительным.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Обозревателю".

"Если брать Среднюю Азию, то после Нагорного Карабаха, где они так сильно обожглись с попыткой раскачать ситуацию в Нагорном Карабахе, думаю, что Российская Федерация на сегодняшний день не имеет желания развязывать какой-то новый конфликт. Нет материальных и финансовых возможностей. У них довольно большая проблема на востоке страны — там Китай. Кстати, Китай, за два года, за 2015-2016, принял на вооружение камуфляж "Сибирь": перекрасил всю технику, переодел войска, провел парад в камуфляже "Сибирь"", — отметил он.

Жданов отметил, что китайцы уже давно перебросили оперативные штабы в северную часть страны, к границам с РФ.

"Все оперативные штабы перемещены в северные кантоны Китая, все учения проходят вдоль границы с Российской Федерацией, в северной зоне Китая. Надо задуматься о том, зачем они это делают. Полуторамиллионная армия Китая и ресурсы Китая, как государства, позволят ехать не одну заправку вперед. У них там (у России, — ред.) огромная проблема", — подытожил он.

Напомним, ранее российский политолог рассказал, как "Московия возвращается в Империю династии Юань".

Фото: nnm.me.